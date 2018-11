Pallone d'Oro, ecco perché Varane sul podio non è uno scandalo

21/11/2018 di LUCIANO CREMONA

L'assegnazione del Pallone d'Oro fa discutere, da sempre. Il premio individuale più importante, storico e simbolico per i calciatori. I detrattori amano elencare la serie di fenomeni che quel riconoscimento non l'hanno mai ottenuto. Facciamo due nomi per darne la misura: Paolo Maldini e Andres Iniesta. Negli ultimi giorni, poi, con l'assegnazione del 3 dicembre che si avvicina, le polemiche si sono moltiplicate. Tutta colpa di un video diffuso da France Football e Equipe che dà degli indizi su quelli che saranno i probabili giocatori che finiranno sul podio: Modric, Mbappé e Varane.



E Griezmann? E Cristiano Ronaldo? Va ricordata una questione, fondamentale. Votano i giornalisti, uno per nazione, e nell'indicare la propria cinquina dovevano rispettare questi criteri:



1. Prestazioni individuali e collettive (palmares) durante l'anno

2. La classe dei giocatori (talento e fair-play)

3. La carriera del giocatore.



Che lo vinca Modric (vincitore della Champions e finalista Mondiale) o Mbappé (vincitore del Mondiale con gol e assist in finale), il pubblico potrebbe anche digerire l'assegnazione. Monta un po' di polemica, invece, attorno al nome di Varane. Il difensore del Real Madrid, però, ha vinto sia la Champions League che il Mondiale. Un'accoppiata nello stesso anno riuscita poche volte nella storia del calcio: 7 giocatori del Bayern fecero doppietta con la Nazionale tedesca nel '74, poi ci furono i casi di Karembeu (Real e Francia, '98), Roberto Carlos (Real e Brasile, 2002) e Khedira (Real e Germania, 2014). In nessun caso questi giocatori vinsero il Pallone d'Oro in quell'anno.



Poi c'è un'altra questione. Varane è un difensore. Un ruolo premiato rarissimamente, solo in quattro occasioni: due volte Beckenbauer, una volta Sammer e una Cannavaro. L'unico difensore puro, nel vero senso della parola e con meno qualità di impostazione come le avevano Beckenbauer e Sammer è stato Cannavaro. Varane ha giocato una Champions League perfetta (basti pensare alla semifinale col Bayern, quando ha annientato Lewandowski) e un Mondiale senza macchie. Ha 25 anni e potrebbe già entrare nell'elite ristretta degli otto giocatori che hanno vinto Champions, Mondiale e Pallone d'Oro. Magari non vincerà e salirà solamente sul podio, spodestando Griezmann (che pur ha vinto Europa League e Mondiale, da protagonista) e Ronaldo, autore di una valanga di gol (alcuni memorabili) e vincitore della Champions. Di sicuro la sua presenza nei top giocatori del Mondo è giustificata. Fare una crociata sulla presenza o meno di Cristiano Ronaldo o Griezmann sul podio ha senso fino ad un certo punto. Vorrebbe dire contestare il premio di France Football nella sua interezza. E anche le allusioni al "francese che deve vincere per forza, perché il premio è francese e la Francia ha vinto il Mondiale" hanno senso fino ad un certo punto: i voti arrivano dai giornalisti di tutto il mondo.