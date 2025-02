Palladino: "Fiorentina contro Lecce per uscire da situazione negativa"

"Non è stata una piacevole settimana perché quando si perde fa male e bisogna analizzare tutto. Abbiamo parlato e discusso, c'è stato motivo di confronto sotto tutti i punti di vista. Vogliamo uscire da questa situazione e sono sicuro che venerdì sera i ragazzi metteranno tutto per uscire da questa situazione negativa". Così l'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa, oggi al Viola Park, in vista dell'anticipo di venerdì 28 febbraio alle 20,45, allo stadio Artemio Franchi contro il Lecce.