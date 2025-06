Padre picchia arbitro, ipotizzato anche sequestro persona

Sequestro di persona e lesioni aggravate: sono queste le accuse ipotizzate a carico del 45enne identificato dai carabinieri di Arezzo come l'autore dell'aggressione avvenuta domenica scorsa ai danni di Lorenzo Petrelli, giovane arbitro 18enne picchiato al termine di una partita del torneo under 13 'Memorial Mirko Poggini', disputata l'8 giugno ad Arezzo tra la formazione locale e la Vis Pesaro. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, residente a Pesaro e originario della Campania, avrebbe fatto irruzione nello spogliatoio arbitrale a fine gara, chiudendo la porta e poi colpendo il direttore di gara con pugni, una sedia e perfino morsi, provocandogli due costole rotte, un trauma alla clavicola, escoriazioni ed ematomi, per un totale di 40 giorni di prognosi. Tutto sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. L'aggressione sarebbe scaturita da un rigore assegnato nel finale e contestato dalla squadra ospite. Il 45enne è stato denunciato a piede libero. Il padre del giovane arbitro, Simone Petrelli, ha parlato di "un fatto inaudito e vergognoso", chiedendo una "punizione esemplare". Intanto la Vis Pesaro ha preso le distanze dal gesto, sospendendo il genitore coinvolto dall'accesso alle partite. Petrelli, arbitro della sezione Aia di Arezzo, è rientrato a casa dopo le cure all'ospedale San Donato ed è atteso nei prossimi giorni dagli esami di maturità.