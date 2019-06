PADOIN SALUTA CAGLIARI: "SAREI RIMASTO..."

24/06/2019

Commovente saluto di Simone Padoin al Cagliari: "Carissimi amici, dopo tre anni intensi e bellissimi è arrivato il momento di salutare ciò che per me e la mia famiglia ha rappresentato la nostra casa: avrei voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera! Nonostante il dispiacere, rimangono dentro di me solamente i ricordi stupendi. Sarebbe impossibile elencare tutte le persone che hanno reso questi 3 anni indimenticabili! Sappiate che tutti voi avrete un posto speciale nel nostro cuore!!! Cagliari, Sardegna... noi vi salutiamo! Arrivederci a presto... E... GRAZIE!!!"