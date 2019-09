"Una bellissima sensazione, soprattutto quella di rimettere piede alla Dacia Arena. L'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo finale di stagione, ho pensato di tornare a casa perché qui mi sono sentito accolto a braccia aperte sin dal primo giorno". Così Stefano Okaka, arrivato in mattinata a Udine per iniziare la sua seconda esperienza in bianconero. "Il primo giorno in cui mi sono presentato qui a Udine avevo chiesto amore: l'ho ricevuto da tutti, da ogni parte dello stadio e della città, e ho provato a rispondere sul campo. Ringrazio tutti, ora speriamo di fare grandi cose in questo nuovo campionato", ha aggiunto il nuovo bomber dell'Udinese.