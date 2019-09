Il pubblico ministero dello Stato di San Paolo ha formalizzato le imputazioni di denuncia calunniosa ed estorsione nei confronti di Najila Trinidade Mendes de Souza, la giovane brasiliana che ha accusato Neymar di averla stuprata lo scorso 15 maggio durante un incontro intimo in un hotel di Parigi dove era alloggiato il calciatore: lo rendono noto i media locali. Poco piu' di una settimana fa, il 10 settembre, la polizia civile di San Paolo aveva incriminato la ragazza per frode procedurale, denuncia diffamatoria ed estorsione. Mentre il suo ex marito, Estivens Alves, èstato incriminato per frode procedurale e divulgazione di contenuti erotici. A luglio la procura aveva archiviato il caso, dopo aver notato "forti incongruenze" nelle dichiarazioni della donna. Neymar a sua volta si è sempre dichiarato innocente.