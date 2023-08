Spalletti al bivio: sfidare De Laurentiis oppure rinunciare allo stipendio

NAZIONALE

Il tecnico toscano coinvolto in un vero e proprio dilemma, ma il posto sulla panchina è quasi certo

Sfidare De Laurentiis, anche col rischio di finire in tribunale, oppure pagare di propria tasca la penale e far lavorare i propri collaboratori. Da giorni ormai, è questo il dilemma che assilla Luciano Spalletti. Lui, che appena qualche mese fa aveva rinunciato volontariamente alla panchina del Napoli, si ritrova davanti a un bivio. Difficile sì, ma con un posto assicurato sulla panchina della Nazionale. Il periodo per gli Azzurri è difficile, i prossimi impegni saranno subito difficile: ma per l'Italia, penserebbero i più, bisognerebbe fare questo e altro.

Il nodo, lo si sa da giorni, è quello della penale: la Federazione non è coinvolta direttamente visto che l'accordo tra De Laurentiis e Spalletti è di natura esclusivamente privatistica. Al contempo Gravina ha garantito il massimo appoggio al tecnico nel caso decida di intraprendere la nuova avventura, per altro la prima alla guida di una nazionale nella sua carriera. Adesso starà allo stesso Lucio decidere: può scegliere di sfidare il solito 'guerriero' De Laurentiis col rischio che quest'ultimo lo porti davanti a un giudice, oppure farsi carico personalmente del pagamento dei 2,6 milioni di euro (di fatto accettando uno stipendio più basso per un anno): in questo caso l'allenatore toscano farebbe lavorare il suo staff. Quest'ultima sarebbe più che altro una scelta di cuore.

Se Spalletti alla fine andasse avanti con la prima opzione, ossia andare al braccio di ferro con De Laurentiis, è assai alta la probabilità che si finisca davanti a un giudice per dirimere la questione relativa alla penale: l'ex allenatore di Inter e Udinese, invocherebbe il criterio della non concorrenza tra l'Italia e il Napoli. Si tratterebbe di uno scenario successivo: al momento l'unica certezza è che entro il weekend Spalletti sarà nominato nuovo commissario tecnico.