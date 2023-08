Nazionale, Mancini si è dimesso: dal trionfo Europeo al flop Mondiale

5 ANNI IN AZZURRO

57 esordienti lanciati, i giovani, gli oriundi e quel bellissimo abbraccio con Vialli nella notte di Wembley, ma anche tanti bassi e l'umiliazione della mancata partecipazione in Qatar

Frizioni nel gruppo azzurro, forse una maxi offerta dall'Arabia. Di certo solo qualche settimana fa il Consiglio della Federcalcio aveva plasmato tutta le Nazionali nel nome di Roberto Mancini, dandogli anche la responsabilità dell'Under 20 fino a maggio. In pratica carta bianca, si pensava fino al prossimo Europeo, e invece oggi il mondo sembra capovolto al termine di una storia con tanti alti e bassi. Mancini si è dimesso dal suo incarico di commissario tecnico della Nazionale con effetto immediato e in attesa di conoscere il nome del suo successore è tempo di fare un bilancio dei 5 anni in azzurro dell'ormai ex ct.

L'ingresso ufficiale di Roberto Mancini in Nazionale è datato 14 maggio 2018: gli Azzurri si trovavano in un momento di grande difficoltà dopo la grande delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia e il conseguente addio di Ventura e Tavecchio e l'ex attaccante ha portato da subito un vento di cambiamento, dando vita a un ampio ricambio generazionale escludendo numerosi veterani e concedendo maggiore spazio ai giovani talenti.

Emblematico il caso di Nicolò Zaniolo, convocato in azzurro prima ancora di fare il suo esordio in Serie A, ma sono tantissimi i giocatori lanciati dal terzo commissario tecnico più longevo della storia della Nazionale dopo Vittorio Pozzo ed Enzo Bearzot: in totale sono addirittura 57, compreso l'oriundo Mateo Retegui, scovato in Argentina per cercare di combattere la sterilità dell'attacco azzurro.

Con Mancini in panchina (in 5 cinque anni 61 partite 37 vittorie, 15 pareggi e 9 sconfitte) gli Azzurri hanno disputato la prima edizione della Nations League e hanno centrato tutti gli obiettivi relativi agli Europei del 2020 fino al trionfo dell'11 luglio allo stadio di Wembley a Londra contro l'Inghilterra (il secondo dopo il primo risalente al 1968, ndr). Quello è stato senza dubbio il momento più alto di Mancini ct, con il bellissimo abbraccio a Luca Vialli come immagine simbolo e in mezzo una striscia di 37 risultati utili consecutivi, ma dopo il trionfo Europeo (e il rinnovo fino al 2026) sono iniziate le difficoltà.

La striscia di risultati utili consecutivi s'interrompe il 6 ottobre 2021, quando l'Italia perde per 1-2 a Milano contro la Spagna nelle semifinali di Nations League, poi nelle ultime due partite di qualificazione al Mondiale in Qatar gli Azzurri ottengono due deludenti pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord, che spediscono l'Italia agli spareggi in cui viene clamorosamente eliminata dalla Macedonia del Nord (0-1) fallendo così per la seconda volta di fila la qualificazione alla fase conclusiva del campionato del mondo. Un evento senza precedenti.

Da allora qualcosa è cambiato. Il 4 agosto, con il riassetto dei tecnici e collaboratori della Figc, Mancini viene nominato anche come coordinatore delle nazionali Under-20 e Under-21, ma nonostante ciò solo una decina di giorni più tardi rassegna le proprie dimissioni dal ruolo di ct.