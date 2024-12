Mondiali 2026, Spalletti "sceglie" il girone A: "Niente calcoli, dovremo vincere con la Germania"

"È una cosa logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, fa parte di un processo di crescita. Il resto sono cono calcoli che non si fanno, dobbiamo vincere e basta, e seguire dei principi corretti". Così a Raisport il ct dell'Italia, Luciano Spalletti, dove il sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2026. "Calzona? Lo conosco bene, è un allenatore moderno, sa come costruire una squadra. Così come conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera", ha aggiunto in riferimento al ct della Slovacchia, possibile avversaria degli azzurri. E sul cosa dire alla squadra dopo i precedenti fallimenti Mondiali: "Dovremo essere all'altezza della missione che ci è stata consegnata e della nostra tradizione". Contro la Germania sarà dunque una sfida doppiamente importante dato che le Finals di Nations League si disputeranno a Torino: "Da queste sfide traiamo forze nuove da spendere nelle future partire, dobbiamo arrivare alle qualificazioni con più vittorie possibili, Non si fanno calcoli di nessun genere".