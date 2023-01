Mancini: "Italia nel segno di Chiesa e Zaniolo. Potevamo giocarci il Mondiale"

Il 2022 è stato un anno triste per Roberto Mancini. Certo, la mancata qualificazione ai Mondiali pesa ("ma alle delusioni sportive si rimedia") però i veri drammi sono altri: "La morte di Sinisa (Mihajlovic, ndr), la malattia di Gianluca (Vialli, ndr): queste sono le cose che pesano nel cuore e per le quali non puoi fare nulla". Per questo il ct dell'Italia chiede un'unica cosa al 2023: "Che non porti niente ma non tolga più niente a nessuno". E per quanto riguarda la Nazionale? "Questa nuova annata deve restituire qualcosa a Chiesa e Zaniolo, che sia il loro anno: con loro e il gruppo al completo possiamo ricominciare a fare davvero bene. E poi magari ci porti la Nations League, le chance ci sono: non sarebbe male...".