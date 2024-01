Italia, svelato il quartier generale per Euro 2024: sarà a Iserlohn

NAZIONALE

Gli azzurri di Luciano Spalletti alloggeranno all'Hotel VierJahreszeiten dal 10 giugno

In casa Italia è iniziato il countdown verso Euro 2024. La Figc ha svelato infatti dove alloggerà la Nazionale per la rassegna continentale in Germania. "Nel corso di Uefa Euro 2024 il quartier generale dell'Italia sarà stabilito a Iserlohn, città della Renania Settentrionale-Vestfalia - si legge in un comunicato -. Qui gli Azzurri alloggeranno all'Hotel VierJahreszeiten e si alleneranno presso l'Hemberg-Stadion, avendo la possibilità di raggiungere agevolmente le prime due sedi di gara, Dortmund (a 30 km circa) e Gelsenkirchen (a 70 km circa), dove l'Italia affronterà rispettivamente Albania (15 giugno) e Spagna (20 giugno)".



"La scelta della FIGC è ricaduta su Iserlohn anche per l'entusiasmo e il calore manifestati dalle istituzioni cittadine e dalla comunità locale, pronte a vivere questa entusiasmante avventura al fianco della Nazionale", prosegue la nota.

Gli azzurri arriveranno a Iserlohn il 10 giugno, 5 giorni prima della gara con l’Albania (15 giugno, ore 21) che aprirà il cammino nel torneo continentale dei Campioni d’Europa in carica. Proprio oggi è iniziato un primo sopralluogo nella cittadina da parte dello staff della FIGC, durante il quale verranno definiti i prossimi interventi nel centro di allenamento e verrà individuata l’area dove sorgerà Casa Azzurri, luogo di aggregazione per tutti i tifosi della Nazionale nonché prezioso punto di riferimento per gli ospiti accreditati, e il Media Center annesso, dove si svolgeranno le attività media quotidiane della Nazionale.