Figc e Adidas lanciano "The Search - La Ricerca" tra passato e futuro azzurro 

© ufficio-stampa La nuova collaborazione tra Adidas (nuovo sponsor della maglia della Nazionale, presentata martedì) e FIGC è stata lanciata con una campagna dedicata, “The Search – La Ricerca”, che include un Launch Film, con protagonisti di una caccia ad un prezioso tesoro alcuni Azzurri e Azzurre di ieri e di oggi, Gianluigi Donnarumma, Martina Rosucci e Alessandro Del Piero, e uno special guest finale, il cantante BLANCO. “The Search - La Ricerca” è il racconto degli sforzi di un ragazzo in un bosco dall’atmosfera magica, alla ricerca della maglia Azzurra, uno dei simboli dell’identità nazionale italiana.

Questa esperienza simboleggia al tempo stesso la ricerca dell’italiano che è in ognuno di noi e del comune senso di appartenenza all’identità del Paese, valori importanti da trasmettere alle nuove generazioni in un simbolico passaggio di consegne tra un’icona della Nazionale, Alessandro Del Piero, e il cantante BLANCO, uno degli idoli più amati dai giovani.

Nelle scene finali, su un campo da calcio a Roma ritroviamo BLANCO in un momento di gioco assieme ai suoi coetanei e a una nuova gloria della Nazionale come Gianluigi Donnarumma. La campagna, promossa sulle principali piattaforme social e digitali a livello mondiale, è stata prodotta in stretta collaborazione tra Adidas e la Federazione Italiana Giuoco Calcio.