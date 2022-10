Euro 2024, è l’ora del sorteggio: Italia in prima fascia, pericoli Francia e Inghilterra

VERSO EURO 2024

Appuntamento a Francoforte, le 53 nazionali saranno suddivise in sette gironi da cinque e tre da sei

Campione d'Europa in carica, la Nazionale di Roberto Mancini sarà in prima fascia al sorteggio dei gironi di qualificazione al Campionato Europeo di Germania 2024. Appuntamento alle 12 a Francoforte, dove alla presenza del ct e del presidente federale, Gabriele Gravina, le 53 nazionali impegnate nelle qualificazioni, inserite in diverse fasce in base alla classifica generale della UEFA Nations League 2022/2023, saranno suddivise in sette gironi da cinque squadre e tre gironi da sei. Al pari della altre tre finaliste della Nations League (Croazia, Paesi Bassi e Spagna), l'Italia sarà sicuramente inserita in un gruppo da cinque squadre per poter partecipare alla Final Four in programma il prossimo giugno.

Chi può incontrare l'Italia? - Pur essendo tra le teste di serie, gli Azzurri rischiano comunque di incontrare sulla loro strada Francia e Inghilterra, entrambe in seconda fascia perché ultima e peggior terza dei rispettivi gironi, mentre oltre alle altre finaliste di Nations League e alla Germania, già qualificata in qualità di Paese ospitante, eviteranno sicuramente Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera e Polonia.

Il regolamento - Tra i paletti del sorteggio, da cui la UEFA ha deciso di escludere la Russia, il divieto dei seguenti accoppiamenti nello stesso girone: Armenia/Azerbaigian, Bielorussia/Ucraina, Gibilterra/Spagna, Kosovo/Bosnia ed Erzegovina e Kosovo/Serbia. In ogni gruppo potranno esserci un massimo di due nazionali degli otto Paesi che hanno temperature molto rigide in inverno (Bielorussia, Estonia, Isole Faroe, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania e Norvegia), così come saranno limitati gli spostamenti superiori alle 8 ore per evitare alle nazionali viaggi troppo difficoltosi.

Le gare di qualificazione si disputeranno da marzo a novembre 2023. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate si qualificheranno direttamente per la fase finale, mentre gli ultimi tre posti saranno assegnati a marzo 2024 attraverso i play off (semifinali e finali). Si qualificheranno ai play off 12 nazionali, che si contenderanno il pass per la fase finale dell'Europeo affrontando tre percorsi separati da quattro squadre ciascuno.

Ad accedere agli spareggi saranno le vincitrici dei gironi di Nations League (dalla Lega A alla Lega C) a meno che non si siano già qualificate per la fase finale del torneo direttamente dalla fase a gironi dell'Europeo. Se una vincitrice dei gironi della UEFA Nations League delle Leghe A, B e C si è qualificata direttamente per la fase finale, accederà ai play off la squadra successiva meglio piazzata nella classifica della lega in questione.

Fascia 1 - pot UEFA NATIONS LEAGUE: Paesi Bassi, Croazia, Spagna, Italia.

Fascia 1: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria, Svizzera, Polonia.

Fascia 2: Francia, Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Galles, Israele, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Scozia, Finlandia.

Fascia 3: Ucraina, Islanda, Norvegia, Slovenia, Repubblica d'Irlanda, Albania, Montenegro, Romania, Svezia, Armenia.

Fascia 4: Georgia, Grecia, Turchia, Kazakistan, Lussemburgo, Azerbaigian, Kosovo, Bulgaria, Isole Faroe, Macedonia del Nord.

Fascia 5: Slovacchia, Irlanda del Nord, Cipro, Bielorussia, Lituania, Gibilterra, Estonia, Lettonia, Moldova, Malta.

Fascia 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein.

