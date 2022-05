Chiellini, ultima in azzurro: "Italia-Argentina un regalo del destino"

Italia-Argentina, la prima edizione del nuovo trofeo che vede scontrarsi campioni d'Europa contro i vincitori della Coppa America, per Giorgio Chiellini è come "un regalo del destino. Non ci fosse stata, avrei chiuso con la Nazionale nella tristezza della Turchia (il 3-2 ai padroni di casa nella prima amichevole dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ndr)". Nessun rimpianto sulla scelta di lasciare l'Italia, dopo l'addio alla Juventus: "Penso sia il momento giusto, il crollo poi arriva in un attimo... C'è bisogno che qualcuno riempia il vuoto lasciato da me e servirà a far fare il salto di qualità ai giovani".

