NATIONS LEAGUE, SAN SIRO TUTTO ESAURITO PER ITALIA-FRANCIA

Adesso è ufficiale. Sarà tutto esaurito lo stadio 'Giuseppe Meazza' domenica sera (ore 20.45) per Italia-Francia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League. Sono 68.000 i biglietti emessi per la sfida con i Bleus che, con entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, metterà in palio 'solo' il primo posto del girone. L'Italia avrà a disposizione due risultati su tre e anche una sconfitta con un gol di scarto le permetterebbe di chiudere al primo posto del Gruppo 2, presentandosi da testa di serie al sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma venerdì 22 novembre a Nyon. Ad assistere alla sfida con la Francia dagli spalti del 'Meazza', oltre a diversi Vip e ai rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive (attesi anche il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic e l'Ad del Monza Adriano Galliani), ci saranno tantissime Leggende Azzurre: Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i Campioni del Mondo del 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso.