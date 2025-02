Verso Lazio-Napoli, Conte punta sul gruppo: "Siamo primi solo per merito di ragazzi pronti a tutto"

Ci saranno cambiamenti tattici?

Ci sono situazioni che non possiamo fare finta di non vedere visto che ci sono degli infortuni in ruoli particolari. Troveremo una soluzione per cercare di sfruttare al massimo le qualità dei giocatori che abbiamo in rosa. Non chiederò mai a un calciatore di giocare fuori ruolo o in una posizione che non ricopre da tanto tempo. Ci saranno magari opportunità per chi fino adesso ha avuto meno soddisfazioni, ma ha contribuito in maniera importante alla classifica. Cercheremo il miglior vestito possibile senza snaturare le qualità dei giocatori.