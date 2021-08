Spalletti "debutta" allo stadio Maradona: "Emoziona così... e pieno?"

"Prima volta al Diego Armando Maradona. Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio". Lo scrive su Instagram il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, che per la prima volta e' entrato sul terreno di gioco da quando lo stadio ex San Paolo è stato intitolato al Pibe de Oro. "Emoziona così… e pieno?", ribadisce l'allenatore azzurro.