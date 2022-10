Spalletti: "La squadra merita applausi ed elogi, Kvara è perfetto"

QUI NAPOLI

Il tecnico azzurro sulla gara col Sassuolo: "Abbiamo concesso troppo per quello che è la nostra possibilità"

© Getty Images Dopo la netta vittoria contro il Sassuolo, Luciano Spalletti si gode il risultato, ma sottolinea anche qualche punto critico della prestazione del Napoli. "Bisogna applaudire la squadra per questo filotto di vittorie - ha spiegato il tecnico azzurro -. Dico grazie ai ragazzi, meritano tantissimi elogi". "Ma oggi abbiamo concesso troppo per quello che è la nostra possibilità e lo sviluppo della gara - ha aggiunto -. Siamo andati subito in vantaggio e poi abbiamo raddoppiato meritatamente. Non ho visto però la solita precisione, anche se abbiamo lottato e tenuto la partita in pugno".

"Questo è un gruppo di veri professionisti, di ragazzi che si divertono e vogliono andare a cercare un obiettivo - ha continuato Spalletti -. Cercano sempre la vittoria e si allenano con qualità e attenzione, cercando linee di passaggio che gli altri non vedono". "L'autonomia nei ruoli dipende dalla qualità dei giocatori - ha proseguito -. Continuiamo a cercare spazi per poi andare a fare gol. Sono decisioni che si prendono mentre la palla viaggia e servono i tempi giusti. Sono i calciatori che hanno le chiavi dell'intuizione, la genialità per fare giocate importanti e rapide".

Poi su Kvaratskhelia: "E' perfetto. Sa fare tutto. E' un bravissimo ragazzo. Stasera ha anche rincorso il suo avversario giocando bene sottopalla. A volte gli attaccanti non danno importanza a un recupero che potrebbe rendere più facile la riconquista della palla".

Quanto alla prossima sfida con l'Atalanta, Spalletti poi ha le idee chiare: "Sarà una partita difficile. Se dovessimo fare una grande prestazione e un risultato, avrebbe più importanza perché lì escono in pochi con un bilancio positivo. Dovremo essere più bravi di sempre".

Infine una considerazione sulla considerazione dei media sul suo lavoro. "Ognuno in fondo merita quello che ha dimostrato. C'è chi usufruisce di una stampa migliore e chi di un trattamento peggiore. Io non ho tempo da utilizzare per commentare la mia squadra al di fuori dell'allenamento".