Inter-Napoli, Spalletti: "Non è una ripartenza, il nostro è un viaggio lungo"

VERSO INTER-NAPOLI

Il tecnico azzurro ha parlato alla vigilia del big match del Meazza contro l'Inter

Il Napoli di Spalletti riparte dall'Inter per continuare la fuga in vetta alla Serie A. Il big match di San Siro è un test importante dopo 52 giorni di stop del campionato per misurare le ambizioni di entrambe le formazioni e il tecnico azzurro lo sa bene: "Per noi non è un ripartire - ha commentato alla vigilia Spalletti -, il nostro viaggio è iniziato quando sono arrivato a Napoli. Ci fermeremo solo quando sapremo com'è andata a finire".

Il Napoli si presenta dopo un buon rodaggio con le amichevoli, nonostante qualche problemino in difesa: "Per quello che abbiamo visto le risposte sono state buone, ma con la testa siamo rimasti a dove abbiamo lasciato. Nella sosta abbiamo fatto quello che dovevamo - ha assicurato Spalletti -, lavorando in profondità su tutto ciò che ci servirà e valutando individualmente i calciatori in base a chi è rimasto e chi è tornato".

Contro l'Inter il tecnico del Napoli è chiamato subito a un big match in cui i giocatori chiavi dovranno farsi trovare pronti dopo qualche problemino prima della sosta: "Kvaratskhelia e Lobotka si sono applicati molto e in maniera corretta. Siamo tranquilli con le loro qualità. Khvicha è imprevedibile, le cose normali le fa diventare eccezionali e per noi è un grande valore aggiunto. Sono quei giocatori che dal niente ti decidono una partita, senza schemi".

Il Napoli è in fuga verso lo scudetto, ma dall'esterno la pressione è già molta e qualcuno ha ipotizzato qualche complotto per far perdere il titolo agli azzurri: "Noi non pensiamo a complotti di alcun genere, però se in tanti tirate spesso fuori questi discorsi, vuol dire che il nostro sistema è migliorabile. Noi dobbiamo essere attentissimi in ciò che facciamo, diciamo o scriviamo per non alimentare questi dubbi. La credibilità viene prima di tutto".