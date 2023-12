Napoli, solidità e concretezza per svoltare: ora tocca a Mazzarri

QUI NAPOLI

Meno errori in difesa, più equilibrio e lucidità davanti alla porta. Dopo l'inizio con un calendario complicatissimo ora il tecnico toscano deve raccogliere i frutti delle prime settimane di lavoro

Cagliari, Frosinone, Roma, Monza. Questo è il mini giro d'Italia che attende il Napoli di Mazzarri prima di chiudere in campo il 2023, l'anno che ha riportato il tricolore all'ombra del Vesuvio. Tra Serie A e Coppa Italia, gli Azzurri hanno la possibilità - e in un certo senso il dovere - di dare una svolta alla propria stagione dopo le prime complicatissime settimane con Walter Mazzarri in panchina. Il calendario non ha aiutato con le sfide contro Real Madrid, Inter e Juventus nel giro di pochi giorni, ma starà a Osimhen e compagni trasformare i segnali intravisti e confermati contro Atalanta e Braga in uno slancio per finire l'anno al meglio.

Prima tappa il Maradona contro il Cagliari di Ranieri. Tre sconfitte nelle ultime quattro giornate di campionato hanno imbruttito notevolmente lo scenario di classifica del Napoli pur restando a una sola lunghezza dal quarto posto. Contro i sardi la possibilità di riprendere a correre c'è, ma in attesa di sfruttare al meglio la potenzialità offensiva procurata da Osimhen e Kvaratskhelia su tutti, Mazzarri contro la sua ex squadra dovrà riportare in campo un suo marchio di fabbrica, la solidità difensiva.

Gli infortuni di Oliveira e Mario Rui in contemporanea sulla fascia sinistra hanno reso difficoltoso il lavoro del tecnico toscano nella ricerca di un equilibrio che, per fare nomi, il suo predecessore Rudi Garcia aveva completamente perso in fase difensiva. Tantissime le reti subite in infilata concedendo praterie agli avversari. Mazzarri però prima ha puntato su Natan terzino, poi ha provato Juan Jesus e anche il giovane Zanoli, ma mentre Mario Rui è sulla via del ritorno il tempo degli esperimenti è finito.

Solidità dunque, ma anche concretezza è ciò che serve. Il Napoli di Mazzarri è tornato a macinare un gioco offensivo e pieno di occasioni da gol, ma a differenza della passata stagione la prolificità è drasticamente calata. Kvaratskhelia non gode più di una certa libertà a sinistra bensì di un raddoppio (quando va bene) sistematico e Osimhen dopo l'infortunio non ha ancora trovato il ritmo e la costanza per essere devastante nella metà campo avversaria. Il Cagliari è un test importante in entrambi i sensi e contro una squadra come quella di Ranieri che sa difendersi in maniera compatta, l'esame è di quelli da non sbagliare.