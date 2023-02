Napoli, rubato il quadro del piede sinistro di Diego Maradona

L'OLTRAGGIO

Il furto della riproduzione 3D è stato messo a segno ai Quartieri Spagnoli dopo la vittoria contro il Sassuolo

© Youtube Clamoroso furto a Napoli. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, nella notte qualcuno ha fatto sparire il quadro del piede sinistro di Diego Maradona. Esposta ai Quartieri Spagnoli davanti al gigantesco murale del "Pibe de oro", l'opera è il risultato di una scansione tridimensionale del sinistro magico dell'ex fenomeno argentino. Un omaggio donato al popolo napoletano dallo storico amico e manager di Diego Stefano Ceci.

Di dimensioni contenute, il quadro era posizionato in Via Emanuele de Deo, di fronte al mega dipinto di Maradona realizzato nel 1990 in occasione del secondo scudetto azzurro sulla facciata di un palazzo di sei piani. Al momento non è ancora chiaro cosa sia successo, ma il furto in città sta facendo molto clamore. Soprattutto perché l'opera è considerata come un cimelio storico per i tifosi napoletani. Una sorta di "reliquia" del calcio da venerare.