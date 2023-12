Napoli, prove di Coppa d'Africa: Mazzarri cerca il vice-Osimhen

NAPOLI

Il nigeriano sarà assente contro il Monza per squalifica, ma poi gli azzurri dovranno fare i conti con la sua assenza per l'impegno in nazionale. E allora Simeone e Raspadori...

Chi al posto di Osimhen? E non solo per il prossimo impegno di campionato con il Monza visto che il nigeriano è squalificato. Perché poi il Napoli, che ha l'obbligo di riconquistare la zona Champions League, dovrà rinunciare al suo attaccante anche con il Torino, la Salernitana in Serie A e in Supercoppa Italiana, dato che Osimhen giocherà in Coppa d'Africa. Simeone o Raspadori, oppure Simeone e Raspadori almeno per la partita con il Monza perché oltre al nigeriano è squalificato anche Politano. Soluzioni che Mazzarri sta valutando.

Se Rudi Garcia con Osimhen infortunato aveva puntato più su Raspadori, 5 volte titolare, che su Simeone (solo una volta dal primo minuto con l'Empoli), con Mazzarri per il Cholito, certo appena 3 minuti disputati in campionato con la Juventus, nella nuova gestione tecnica, le chance sono leggermente aumentate. Con Osimhen in panchina a Bergamo, Mazzarri ha scelto Raspadori centravanti, a Madrid con il nigeriano ancora in panchina spazio a Simeone, con il Frosinone in Coppa Italia con Osimhen sempre in panchina Mazzarri ha schierato contemporanemente Simeone, da attaccante centrale e Raspadori, da esterno d'attacco. Risultati per l'argentino: un gol al Bernabeu e una rete ingiustamente annullata con il Frosinone in 111 minuti.

Una stagione più da rincalzo che da protagonista per Simeone. Certo anche l'anno scorso Spalletti, con Osimhen indisponibile, preferiva Raspadori all'argentino, ma l'allenatore poi campione d'Italia impegava il Cholito con più frequenza, risultando anche spesso decisivo come con Milan, Roma, Rangers e Liverpool. Appena 400 i minuti complessivi per l'argentino da inizio stagione: 257 in campionato e un gol all'Udinese, 80 in Champions League e un gol al Real Madrid, 63 in Coppa Italia.



Mazzarri valuta le possibilità. Certo è che la partita con i biancorossi può dare indicazioni su chi tra Simeone e Raspadori sarà il vice Osimhen.



