Napoli, Osimhen prosegue nel recupero: convocazione in vista contro l'Atalanta

NAPOLI

Il nigeriano continua con il lavoro personalizzato, ma crescono le possibilità che Mazzarri lo abbia a disposizione per la trasferta di Bergamo

Victor Osimhen procede spedito verso il pieno recupero. L'attaccante nigeriano, fermo da oltre un mese per un infortunio al bicipite femorale, anche ieri ha svolto lavoro personalizzato tra palestra e campo, ma a Castel Volturno cresce l'ottimismo sulle sue condizioni: Walter Mazzarri conta di vederlo allenarsi a pieno regime nei prossimi giorni e di poterlo convocare per Atalanta-Napoli di sabato alle 18.

Per la giornata di martedì sono previsti alcuni esami di controllo per valutare i progressi del muscolo: se dovesse farcela per la trasferta di Bergamo non sarebbe certo pronto per partire titolare, ma potrebbe cominciare a mettere minuti nelle gambe in vista di un appuntamento cruciale come quello di mercoledì 29, quando la squadra volerà a Madrid per affrontare il Real nel penultimo atto della fase a gironi di Champions League.

