Napoli, occasione persa. E la spina dorsale è rovinata dagli infortuni

verso l'atalanta

Occasione persa con il Sassuolo ma il timore è che dopo Osimhen e Anguissa, pure Koulibaly e Ruiz non ci siano contro l'Atalanta

Due vittorie, due pareggi e una sconfitta: il rallentamento in campionato del Napoli si legge nei numeri, meno nelle prestazioni ma al momento ciò che preoccupa maggiormente dalle parti di Castel Volturno è la situazione infortunati. Il 2-2 contro il Sassuolo racconta un doppio vantaggio delittuosamente sprecato e si porta in dote i fari di Milan e Inter, sempre più vicini nello specchietto di Spalletti, oltre ad una sfida contro l'Atalanta da giocare senza i lungodegenti Osimhen-Anguissa a cui rischiano di aggiungersi Koulibaly e Fabian Ruiz. Getty Images

Difficile spiegare il blackout della mezz'ora finale di Reggio Emilia, con la gara in pugno e con gli infortuni - Insigne a parte, che però sembra essersi fermato in tempo - ancora a bada. Fatto sta che la splendida rete di Scamacca ha dato linfa al Sassuolo (in gran forma dopo il colpo di San Siro contro il Milan), che alla fine ha dovuto ricacciare in gola il sogno della vittoria dopo l'intervento del VAR. Spalletti ha sottolineato come secondo lui sul 2-2 non sia stato fischiato fallo a favore degli azzurri ma non ha nascosto le responsabilità della squadra: "Serviva qualcosa in più e non ci siamo riusciti. Qualcuno ha sentito la stanchezza ma eravamo nelle condizioni di gestire il risultato. Certo due come Koulibaly e Ruiz danno tranquillità nei momenti di gestione...".

E si torna alla prospettiva di affrontare un'Atalanta in formissima senza la spina dorsale: Koulibaly (risentimento alla coscia sinistra, gli esami stabiliranno l'entità), Anguissa (lesione distrattiva del grande adduttore sinistro, spera di tornare il 19 dicembre con il Milan), Fabian Ruiz (stesso discorso del difensore franco-senegalese) ed Osimhen (tempi più chiari tra 7-10 giorni ma il timore è di doverlo rivedere nel 2022). Se non altro Manolas si candida al rientro proprio contro i nerazzurri, una sfida da non sbagliare sia per non dare linfa a Milan e Inter sia per non far avvicinare ulteriormente la squadra di Gasperini.

D'altro canto sarà una grande occasione per "dimostrare di saper reagire" come ha detto ieri Spalletti, perché poi prima della sosta natalizia ci sarà pure la sfida contro il Milan: passare indenni, e magari vincere, questi due incroci darebbe ben altra fisionomia alla classifica per guardare con più serenità al recupero dei vari infortunati.