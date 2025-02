Napoli, numeri negativi in attacco: dietro Lukaku mancano alternative

L'Inter che si è di nuovo fatta sotto a -1 non era una certezza, vista l'imprevedibilità del calcio, ma di sicuro rientrava nell'ordine delle cose assai probabili e per questo a Castel Volturno la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina non ha destato particolare sorpresa o delusione. Vero che Antonio Conte dopo il pari con l'Udinese non ha concesso al Napoli il consueto giorno di riposo ma la scelta non va letta in ottica punitiva, semmai un richiamo alla concentrazione dopo il mezzo passo falso di domenica.