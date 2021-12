Napoli-Nigeria, comincia la guerra per Osimhen: convocato per la Coppa d'Africa

IL CASO

Azzurri avvisati dalla nazionale africana: l'attaccante è stato chiamato per il pre-ritiro

Nemmeno il tempo di recuperare dall'infortunio che Victor Osimhen è già diventato un caso. Senza aspettare di verificarne le condizioni, la Nigeria - scrive il Mattino - ha infatti deciso di convocare l'attaccante azzurro per il pre-ritiro di Lagos in vista della prossima Coppa d'Africa e ha comunicato al club di de Laurentiis la propria intenzione. Superfluo dire che il Napoli non ha preso bene la decisione della nazionale africana e che nell'aria c'è una guerra diplomatica in vista, con gli azzurri che proveranno a far valere le proprie ragioni facendo leva sulla prognosi di 90 giorni che i medici hanno dato a Osimhen dopo l'infortunio e il successivo intervento chirurgico.

Osimhen ha ripreso ieri ad allenarsi cominciando a correre da solo prima di spostarsi in palestra per proseguire il lavoro personalizzato. La tabella prevede che il giocatore continui così per almeno una settimana, senza la necessità di indossare una maschera che protegga zigomo e occhio operati. E' insomma sembrato sulla buona strada e il Napoli confidava per questo di riaverlo a disposizione prima dei 90 giorni stabiliti dalla prognosi. Da qui a partire per la Coppa d'Africa, però, il passo sembra lungo un po' a tutti.



D'altro canto la Nigeria non sembra avere alcuna intenzione di rinunciare a uno dei suoi giocatori migliori e, per questo, ha messo le mani avanti convocandolo per il pre-ritiro. Una situazione che condurrà certamente a un braccio di ferro tra il Napoli e la nazionale africana. Il rischio, è evidente, è che Osimhen possa anticipare troppo i tempi e incorrere in un nuovo infortunio.