Napoli, Gattuso: "Non buttarla dentro crea malumori, ci manca un po' di anima"

QUI NAPOLI

"Oggi la squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tanto ma non siamo riusciti a fare gol. Dobbiamo lavorare su quello che stiamo creando. ci manca un po' di anima". Questa l'analisi del tecnico del Napoli Rino Gattuso dopo la sconfitta di San Siro contro l'Inter. "Dobbiamo pensare da squadra, tutte le occasioni che stiamo sbagliando stanno creando malumore. Da Milik mi aspettavo di più. Con il Barcellona sarà una partita completamente diversa rispetto a questa".

"Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol - ha proseguito Gattuso nel dopo gara - Anche oggi abbiamo subito poco ma abbiamo preso due gol. Serve più anima, in questo periodo l'abbiamo persa. Dobbiamo annusare il pericolo, dimenticando quanto fatto. Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si dia la colpa a tutti quanti. Dobbiamo pensare da squadra e questo mi piacerebbe rivedere. Mi aspetto di più da questa squadra. Abbiamo toccato il fondo, ci siamo ripresi, ma dopo la Coppa Italia non stiamo giocando più col coltello fra i denti e questo aspetto non può mancare".



"Se le foto dei giocatori in barca mi hanno fatto arrabbiare? Io ho solo detto che in questo momento per la bellezza di Napoli e il caldo, ognuno di noi deve fare un passo indietro e dormire un'ora in più, mangiare alle 20.30 e non alle 22.30 - ha puntualizzato il tecnico del Napoli - Non voglio che i calciatori vivano la carriera come me, che ero malato, che non sbagliavo una virgola, ma è giusto farglielo presente".

"Osimhen? Ne parliamo quando arriva, ora è troppo facile, quando ci sarà la presentazione vi spiegherò tutto".