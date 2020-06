Napoli, De Laurentiis: "Siamo l'anti-Juve. Chiamai prima Allegri, con Gattuso subito feeling"

Aurelio de Laurentiis ha vissuto il successo in Coppa Italia del suo Napoli in modo diverso dalle altre volte: "Un trionfo dal sapore diverso e speciale perché arriva dopo un periodo dolorosissimo per l'umanità. Sa di alba: come stesse risorgendo il sole". Un retroscena sull'arrivo di Gattuso: "Chiamai prima Allegri ma mi disse che voleva stare fermo per un po'. Con Rino ci siamo presi subito".