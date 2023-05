Napoli, De Laurentiis: "Le irregolarità ci hanno penalizzato, sento di aver vinto altri scudetti"

QUI NAPOLI

Il presidente del club partenopeo dopo la riunione in prefettura per la festa scudetto: "Il nostro ciclo vincente si è aperto anni fa"

È un Aurelio De Laurentiis scatenato quello che si presenta ai microfoni dopo la riunione in prefettura per organizzare la festa scudetto del suo Napoli: "Il nostro ciclo vincente si è aperto tempo fa, ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato - ha detto il presidente dei partenopei, con evidenti riferimenti alle questioni giudiziarie riguardanti la Juventus -. Qualche volta siamo arrivati secondi, ma potevamo arrivare primi se… Sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell’onestà che è la prima regola della mia vita".

"La partita del 5-1? La partita con la Juve vale tutto lo scudetto - ha proseguito -. Averla battuta così in larga misura all’andata e in quell'altro modo al ritorno… Ahhhhh... è esaustiva come risposta?".

La gioia per un titolo ormai questione solo di aritmetica è incontenibile: "Il mio entusiasmo è immenso. A maggio scorso dissi di voler vincere lo scudetto e ci fu sgomento negli sguardi di chi mi ascoltava. È bello vedere quanto questa vittoria rappresenti nella vita di tutti. Questo è un bel film, universale, rappresentativo della nostra capacità di fare bene. Vedere l’entusiasmo per strada, a cui ho un po’ collaborato, mi inorgoglisce. Sto vivendo questo momento al meglio, nonostante tutto il caos che stiamo affrontando dal punto di vista organizzativo. Domenica non si poteva camminare a Fuorigrotta...".

"DOMENICA ANDAVO IN CAMPO CON SORRENTINO"

"Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco ai napoletani che hanno dimostrato grande maturità domenica scorsa. Avevamo preparato una festa, eravamo pronti io e Paolo Sorrentino a scendere in campo ma abbiamo dovuto rimandare, ma quella manifestazione la riproponiamo domenica contro la Fiorentina. Viviamo - ha proseguito AdL - giorni di entusiasmo immenso a Napoli. Spesso sentivo dire che non avremmo mai vinto il campionato, ma in estate a una domanda sui campioni che andavano via risposi che invece avremmo vinto lo scudetto. In questi giorni in città e in me c'è entusiasmo totale. Per quanto mi riguarda soprattutto nel vedere la gioia che tutto questo rappresenta. Ci sono annate più importanti e altre meno importanti, ma vorrei che Napoli rimanesse sempre lubrificante di ottimismo, vorrei che i napoletani iniziassero un nuovo corso partendo da questo Napoli in campo, vorrei che dicano di essere orgogliosi, invece dell'avvilirsi che c'è spesso".

"LA SQUADRA TORNA A NAPOLI VENERDI'"

"Torneranno venerdì in tarda mattinata o verso le 15", ha annunciato De Laurentiis. Il rientro con calma è stato programmato anche per evitare quanto avvenuto in piena notte dopo la vittoria a Torino contro la Juve, con oltre diecimila persone in attesa dell'atterraggio della squadra a Capodichino.