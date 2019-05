Napoli, De Laurentiis: "Moralmente lo scudetto 2018 è nostro"

24/05/2019

Aurelio De Laurentiis compie 70 anni, un traguardo importante per chi ha lasciato un segno prima nel mondo cinematografico e poi nel calcio: "A parte l'epoca di Maradona, mai il Napoli ha avuto un ruolo internazionale così autorevole: il nostro status è evidente". Un risultato raggiunto nonostante il neo di uno scudetto sfumato come quello dello scorso anno, ADL punzecchia ancora la Juventus : "Moralmente lo abbiamo vinto noi grazie a un gioco meraviglioso e unanimemente riconosciuto, so che quel titolo è nostro . Ma nel calcio esistono agenti esterni che finiscono per essere condizionanti: quando questi fattori verranno sconfitti si potrà parlare di credibilità e certe cose non accadranno" .

Si passa al Napoli del futuro: "Con Ancelotti abbiamo avviato in anticipo il mio quarto ciclo azzurro - le parole al Corriere dello Sport -. Io sono contentissimo di lui e lui è felice di stare qui". Si parte con i nomi: "Quagliarella meriterebbe l'occasione di chiudere la carriera a Napoli, non è una questione economica ma di romanticismo: dovrebbe poter vivere qui come avrebbe voluto, cioè gioiosamente (si riferisce al caso di stalking, ndr)".



Sugli altri rinforzi: "Sappiamo di dover intervenire in difesa, a centrocampo non sarà semplice mentre in attacco abbiamo l'ira di Dio". Chiusura sul capitano: "Insigne ha avuto un periodo di appannamento che ha inciso nella sua psicologia, dopo quel confronto a casa di Ancelotti assieme a Raiola (suo procuratore, ndr) il caso non è più esistito"