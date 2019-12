Napoli, con Gattuso si torna al 4-3-3: ecco le novità di Ringhio

NUOVO CORSO

Con il primo allenamento a Castel Volturno, in casa Napoli è ufficialmente cominciata la nuova era Gattuso che con sé, insieme a sette collaboratori, porta diverse novità anche dal punto di vista tattico. Ancelotti era ormai passato stabilmente a un 4-4-2 che non stava più dando i frutti sperati, mentre con l'ex tecnico del Milan gli azzurri torneranno certamente a giocare con il 4-3-3.

La linea difensiva che oltre a Meret sarà composta da Di Lorenzo (una delle note più positive di questa prima parte di stagione) e dalla coppia centrale Manolas-Koulibaly, ha un unico dubbio a sinistra, dove Gattuso dovrà valutare le condizioni di Ghoulam e potrebbe prendere in considerazione anche Hysaj. Al momento, comunque, Mario Rui rimane il favorito per l'esordio contro il Parma di sabato.

A centrocampo Fabian Ruiz e Zielinski saranno le mezz'ali e potranno dunque agire nel loro ruolo prediletto, con Elmas principale alternativa in attesa del mercato di gennaio che servirà, molto probabilmente, per colmare alcuni vuoti in rosa come quello del regista davanti alla difesa. In quella posizione, per ora, Gattuso, dovrebbe utilizzare Allan.

La concorrenza maggiore riguarderà l'attacco, con Callejon e Lozano a duellare a destra e Insigne-Younes opzioni per la fascia sinistra. Per il ruolo di centravanti, invece, saranno addirittura in tre per un posto: Mertens, Milik e Llorente, per un Napoli che - a cominciare da sabato sera in casa contro il Parma - proverà a recuperare tutto il terreno perso in campionato.