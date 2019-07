Napoli, Ancelotti: "Insigne può giocare dappertutto in attacco. Mercato? Ci pensa la società, saremo perfetti"

19/07/2019

"Lorenzo si trova a suo agio in quella posizione (largo a sinistra nel 4-2-3-1 ndr), per me può giocare in tutte le posizioni dell'attacco. Deve essere volitivo e prendere iniziative come ha fatto nel secondo tempo".



Considerazioni positive anche nei confronti di Gaetano: "Lo stiamo proponendo in una posizione nuova, credo che possa fare benissimo il centrocampista. È un ragazzo molto interessante del 2000 che viene dal nostro settore giovanile. Stiamo valutando se tenerlo con noi o mandarlo in prestito. Sicuramente per lui abbiamo un occhio di riguardo perche' viene dal nostro settore giovanile".



Chiusura dedicata al mercato: "Ci pensa la società, abbiamo persone molto competenti che sanno cosa serve alla squadra. Al 31 agosto saremo perfetti".