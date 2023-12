La furia di AdL: "Abbiamo perso per colpa dell'arbitro". E chiama Figc e Aia

Il silenzio del Napoli nel post-partita, col solo Meluso mandato davanti alle tv per commentare quanto accaduto con l'Inter, ha fatto rumore. È stato De Laurentiis a scegliere di non far parlare Mazzarri: il patron dei partenopei era letteralmente furioso per i presunti errori dell'arbitro Massa. Errori in occasione del primo gol interista (fallo di Lautaro su Lobotka) oltre al mancato penalty assegnato in occasione dell'intervento su Osimhen in area di rigore. Dal fischietto della sezione di Imperia, circondato nel tunnel, scrive Il Mattino, non sono arrivati chiarimenti, tanto da costringere AdL a chiamare personalmente i vertici della Federcalcio e dell'Aia per protestare. La direzione del Maradona è ritenuta dal club campione d'Italia disastrosa. Nel tunnel, a fine gara, sono volate anche parole grosse, proteste furibonde e urla contro l'arbitro: il timore è che adesso ci sia il danno oltre la beffa con pesanti squalifiche in arrivo.Tutto dipenderà dalle relazioni degli ispettori federali.