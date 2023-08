Napoli, Garcia: "Bravi a non andare nel panico, Osimhen è un trascinatore"

QUI NAPOLI

Il tecnico dei partenopei dopo la vittoria sul Frosinone: "Sapevamo che continuando ad attaccare potevamo fare un gol in più dei nostri avversari"

© Getty Images È un Rudi Garcia sorridente quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo la vittoria all'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli: "Nel primo tempo siamo stati un po' macchinosi, ma la cosa che mi è piaciuta è che non c'è stato panico dopo il gol subito - le parole del tecnico dopo il Frosinone -. Sappiamo che continuando ad attaccare possiamo sempre fare più gol dei nostri avversari. Osimhen? Sul piano offensivo mi è piaciuto molto, ma non mi è piaciuto per niente sul piano difensivo. Non aiutava i compagni, non pressava e gliel'ho fatto notare. Abbiamo corretto questa cosa nella ripresa ed è venuto fuori un secondo tempo di grande qualità. Infatti l'ho lasciato fino a che non ha segnato il secondo gol, anche se non aveva ancora i 90' nelle gambe. Stasera sentiva la competizione, in queste situazioni lui c'è sempre. Vuole vincere, è un trascinatore. Ce l'ha dentro, è una sua forza".

L'analisi di Garcia si è poi concentrata su altri protagonisti, a partire dal neo acquisto Cajuste: "È stato sfortunato. Può succedere fare un fallo da rigore, ma non è facile dopo pochi minuti con la tua nuova squadra. Lui è stato bravo a reagire, l'ho tolto perché non volevo prendere rischi con gli ammoniti. Lui era il più giovane e inesperto, era fondamentale rimanere in undici".

Il centrocampo è stato il reparto più scandagliato: "Sostituto di Lobotka? Lui è un maestro, ma si può trovare. Avete visto anche Ostigard entrare come centrocampista difensivo, ci può aiutare in quel ruolo. Anche Anguissa può farlo. Zielinski? Giocatore importantissimo, da alcuni giorni è sorridente, tutto si è risolto e io sono contento perché pesa tanto nel nostro gioco".

OSIMHEN: "IMPORTANTE INIZIARE BENE. RINNOVO? VEDIAMO A FINE MERCATO"

Anche Victor Osimhen ha parlato al termine della sfida col Frosinone: "Era importante iniziare bene, congratulazioni alla squadra ma anche al Frosinone che ha giocato molto bene. Sono felice di aver contribuito con due gol, dobbiamo continuare così. Arabia? Ci sono state tante speculazioni. Il presidente è il capo, noi stiamo negoziando il rinnovo. Io sono un calciatore del Napoli e continuo a dare il cuore per la mia squadra. Vediamo cosa accadrà a fine mercato. Garcia mi ha paragonato a Ronaldo? Cosa posso dire, è importante che il tecnico creda in me, io rispondo alla fiducia con le prestazioni sul campo. Siamo tutti importanti per la squadra, ci sono tanti leader come Di Lorenzo, come Mario Rui, Zielinski, Meret... L'importante è essere un gruppo unito".