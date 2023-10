Fiato sospeso in casa Napoli: riecco Osimhen, oggi gli esami cruciali

GRANDE ATTESA

C'è apprensione per le condizioni della punta di Lagos: l'obiettivo è escludere danni importanti

Fiato sospeso in casa Napoli. Dopo giorni di indiscrezioni e voci provenienti dalla Nigeria, finalmente si farà chiarezza sulle condizioni di Victor Osimhen. Lui che le pause in nazionale non le trascorre mai in maniera banale. Questa volta lo stop fisico con l'Arabia Saudita e la crisi familiare con tanto di arresti di sorella e marito. Quest'oggi l'ex Lille si farà rivedere a Castel Volturno, conferma Il Mattino, con l'ok della propria federazione: si sottoporrà subito agli esami per capire l'entità del problema con la speranza di escludere problemi ai legamenti, il guaio tanto temuto da Rudi Garcia. Sabato c'è il Verona, e la presenza, o meno, di Osimhen farà tutta la differenza.

Dopo il caso Tik Tok risalente alle scorse settimane, il mal di pancia in merito ai cambi di Rudi Garcia e un rinnovo ancora da concludere, il clima intorno non è dei più sereni. E un eventuale lungo infortunio non farebbe che peggiorare la situazione. Lo vedrà prima Raffaele Canonico, il medico del club azzurro, poi sarà il turno degli esami approfonditi alla clinica Pineta Grande col supporto degli specialisti: urge scongiurare la presenza di problemi di grande entità. Non è da escludere pure che si finisca alla clinica Villa Stuart di Roma per fare totale chiarezza dopo che le prime risonanze svolte in patria non hanno fornito risposte chiare.

Ovviamente Garcia e tutto lo staff si augurano il meglio: in vista ci sono tre match rivelanti con Verona, Union Berlino e Milan: ciccarli vorrebbe dire segnare in negativo la stagione del Napoli e portare all'esonero il tecnico francese già traballante.