Napoli, Di Lorenzo: "Scudetto super meritato, troppi 33 anni di attesa"

IL CAPITANO

Il capitano azzurro: "Sollevare la coppa dopo Diego? Sono senza parole, ma questo titolo è di tutti"

© Getty Images Giovanni Di Lorenzo si gode, da capitano del Napoli, la gioia per la conquista dello scudetto: "È un'emozione bellissima, è da inizio anno che lottiamo per questo traguardo e finalmente lo abbiamo raggiunto. Siamo contenti, è uno scudetto super meritato, ora non vediamo l'ora di festeggiare. Sono troppi 33 anni di attesa per una città che vive di calcio e che ogni giorno ci trasmette amore. Anche oggi sembrava di essere a Napoli, se lo meritano tutto".

Il mio percorso? Non ci ho pensato, mi sono goduto il momento - prosegue il difensore -. Abbiamo fatto un campionato strepitoso, chiuso nel migliore dei modi. Non c'è stata una partita in particolare in cui abbiamo capito di poterlo vincere, siamo cresciuti partita dopo partita, siamo diventati squadra e i risultati ci hanno dato entusiasmo. Sono senza parole, è una cosa incredibile. Il primo capitano ad alzare il trofeo dopo Diego? Il merito è di tutti, lo scudetto non è mio, ma di tutti quelli che hanno lavorato perché questo sogno si realizzasse. L'abbraccio con Mario Rui? Ci lega un rapporto splendido, lui è dispiaciuto di non poter dare una mano in queste partite".