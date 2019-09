Kostas Manolas assicura: "Noi per lo scudetto ci siamo, ora è molto presto per dire chi lotterà per il campionato ma lotteremo per vincere ogni partita è una promessa. Con la Sampdoria abbiamo vinto senza subire gol, un segnale positivo. La difesa non dipende solo dai difensore ma il Napoli ha tutti centrali di livello" le parole a Sky Sport.