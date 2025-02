Napoli, lesione distrattiva muscolare per Anguissa

Pesante infortunio in casa Napoli in vista del big match contro l'Inter. Antonio Conte perde infatti Frank Anguissa. "Nel finale del match contro il Como Frank Anguissa ha accusato un risentimento muscolare - si legge in un comunicato del club azzurro -. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra". "Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo", conclude la nota.