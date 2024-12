Napoli, gli auguri di capitan Di Lorenzo: "Qua ammore si scrive con due M"

Il Napoli ha fatto gli auguri di Natale ai propri tifosi con un lungo messaggio del capitano Giovanni Di Lorenzo: “Volevamo davvero farvi un regalo e ci abbiamo pensato tanto. C’è chi ha proposto una sciarpa, chi una maglia, chi un biglietto per una partita. Poi ci siamo guardati e ci siamo detti: “chi siamo noi per regalare qualcosa ai napoletani?”. La verità è che voi avete già tutto. Non mi riferisco a Vesuvio, mare o cibo, ma a quello che ci date ogni giorno, al sentimento incondizionato, che vi fa fare centinaia di chilometri per un allenamento, che vi fa pregare davanti a un murales, che vi rende tristi una settimana per una sconfitta o che vi fa volare davanti ad una vittoria. Noi, l’unico regalo che vogliamo farvi, è l’augurio che quel sentimento, quell’ammore con due emme, non sia per il Napoli, ma per Napoli. Perché Napoli non è solo una squadra o una partita di calcio, Napoli è un sentimento e quindi ora che è Natale donatelo… Non esiste regalo più grande di quel sentimento condiviso, e noi non possiamo fare altro che dirvi grazie, perché ci avete insegnato che a Napoli ammore si scrive con due emme”.