Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprenderà sabato 14 settembre con la sfida alla Sampdoria. La squadra, dopo una prima fase di prevenzione, ha lavorato sul campo 3. In avvio esercizi atletici seguiti da posizionamenti tattici. Successivamente partitina a campo ridotto con l'utilizzo delle sponde. Meret, Fabian Ruiz e Manolas sono rientrati dagli impegni con le rispettiva Nazionali ed hanno svolto seduta completa col gruppo. Differenziato sul campo 2 per Insigne, Milik e Tonelli. Domani altra seduta mattutina.