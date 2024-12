Napoli, Anguissa: "Dobbiamo dimostrare che siamo una grande squadra"

"Il mister ci ha fatto capire che siamo una grande squadra e dobbiamo fare di più e lo abbiamo fatto. Anche quando prendiamo gol possiamo farne tre e vincere la partita", Così a Dazn, il centrocampista del Napoli, Frank Anguissa, premiato come migliore in campo, dopo il successo per 3-1 sull'Udinese. "Dobbiamo solo dimostrare che siamo una grande squadra e fare bene senza pensare agli altri, pensiamo a noi e vedremo, siamo concentrati solo su di noi", ha aggiunto.