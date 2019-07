L'edizione odierna de Il Mattino mette in prima pagina la campagna abbonamenti del Napoli: "Abbonamenti low cost per riaccendere il San Paolo". Secondo il quotidiano è una campagna abbonamenti rivoluzionaria in casa azzurra: prezzi più bassi della storia, possibilità di cedere l'abbonamento ad un amico o famigliare ed infine la possibilità di assistere agli allenamenti della squadra di Ancelotti. L'obiettivo è quello di vendere 40mila tessere.