Muriel: "L'Atalanta deve puntare allo scudetto. Con Gasperini devi fare ciò che vuole lui"

Luis Muriel osserva l'Atalanta da lontano, ma è sicuro che la Dea possa giocarsi il primo scudetto della sua storia. L'attaccante colombiano ha parlato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ripercorrendo la sua esperienza in nerazzurro: "Se a dicembre sei in vetta alla classifica, hai il dovere di puntare al titolo. L’Atalanta vola alto da tanti anni e i ragazzi ormai sono abituati a un certo tipo di pressione - ha spiegato Muriel -. Con Gasperini avevamo un rapporto ottimo. Ricordo che ero appena arrivato nello spogliatoio e, davanti a me, rimproverò un compagno dicendogli che era forte ma che, se non avesse dato il 100%, non lo avrebbe mai fatto giocare. Con Gasp è così: se fai quello che ti chiede, diventi parte di un progetto meraviglioso. La sua Atalanta è una delle poche squadre che giocano esattamente come desidera l’allenatore. Questo rende Gasperini uno dei migliori al mondo