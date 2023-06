In tribunale

La Procura Federale e i giallorossi lavorano a un accordo per evitare la squalifica dell'allenatore dopo gli eventi di Monza-Roma

© Getty Images Arriverà al termine la vicenda Chiffi-Mourinho, o meglio la vicenda arbitri-Mourinho: l'allenatore è stato deferito dopo Monza-Roma per aver definito "il più scarso arbitro mai incontrato" Chiffi, rincarando poi la dose e affermando che "La Roma come società non ha la forza di dire “questo arbitro non lo vogliamo”, come fanno altre società." Dichiarazioni, specialmente quest'ultima, ritenute molto gravi.

Non è detto però che il Tribunale nazionale federale accetti la richiesta di patteggiamento, per questo Mourinho sta preparando una lettera di scuse non tanto verso Chiffi ma verso gli arbitri in generale. La lettera potrebbe aiutare ad ammorbidire la posizione dei giudici, con l'obiettivo di non far saltare all'allenatore 1-2 partite all'inizio della Serie A 2023-2024. A quanto pare due aspetti paiono sfavorire il tecnico: non è la prima volta che fa dichiarazioni simili, e in più la Uefa pare spingere per evitare posizioni morbide in questi casi.

