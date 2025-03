Motta: "Kalulu recuperato per Juve-Verona, Conceiçao non ci sarà"

"Thuram quando ha giocato ha fatto prestazioni ottime, quando non ha giocato ha sempre rispettato le mie decisioni e i compagni aiutandoli. Sono molto contento di lui e spero che continui perchè ha margini di miglioramenti sia fisici e che tecnici, che mentali". Così l'allenatore della Juventus Thiago Motta nella conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Verona. Per quanto riguarda la squadra per domani. "Kalulu rientra e sono molto contento, perchè ci ha dato tantissimo da quando è arrivato. Domani non ci saranno tra gli altri Conceiçao, Veiga, Douglas Luiz e Savona. Sono sette assenze, ma sono extraconvinto che chi ci sarà domani sarà pronto per la battaglia contro il Verona", ha aggiunto.