Il presidente del Torino Urbano Cairo e tutto il club granata "sono vicini con affetto alla famiglia Giunta nel ricordo di Sergio Giunta, massaggiatore del Torino dal 1980 al 1994 dapprima nel Settore Giovanile e poi in prima squadra, dove si è sempre distinto per le sue doti di competenza, disponibilità e umanità". Così scrive il club granata in una nota. I funerali si terranno venerdì 20 dicembre in forma strettamente privata.