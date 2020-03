Morte Gianni Mura: il cordoglio dello sport

IL LUTTO

La Lega di Serie A, in una nota, ha espresso, a nome di tutti club, cordoglio per la scomparsa di Gianni Mura "celebre firma sportiva che ha raccontato con grande capacità ed esperienza le storie del calcio, e dello sport in generale, durante la sua lunga carriera", si legge in una nota. La Lega Serie A, a nome di tutte le Società, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di un professionista "sempre in grado di fornire un punto di vista attento e competente alle vicende del nostro mondo".

IL CORDOGLIO DELLA FIGC

La Federazione Italiana Giuoco Calcio si unisce al cordoglio della famiglia e di tutto il giornalismo italiano per la scomparsa di Gianni Mura. Autorevole firma del quotidiano 'la Repubblica', nella sua cinquantennale carriera ha raccontato lo sport, il calcio e la Nazionale in particolare, con passione, professionalita' e competenza. "Mura e' stato un punto di riferimento per chi ama vivere e leggere di sport un piacere per la lettura, mai banale. Ma ha rappresentato soprattutto una coscienza critica da cui trarre importanti spunti di riflessione", dichiara il presidente Gabriele Gravina.

IL RICORDO DELL'INTER

L'Inter ricorda con stima e profondo affetto Gianni Mura, scomparso oggi a 74 anni. Il club nerazzurro ha voluto dedicare un pensiero, con una nota sul proprio sito, per esprimere il proprio cordoglio. "Ha raccontato pagine memorabili della storia del calcio, del ciclismo e dello sport in generale. Lo ha fatto con uno stile unico, accompagnando i lettori con i suoi articoli, le sue interviste e le sue rubriche cariche di spunti, arguzia, poesia. Una delle espressioni piu' grandi e migliori del giornalismo sportivo italiano. Non solo sport: ha portato il suo contributo e le sue parole anche su riviste di associazioni umanitarie, lasciando sempre un segno profondo".

IL SALUTO DELLA FIORENTINA

“La Fiorentina si unisce al dolore del mondo del giornalismo per l’improvvisa scomparsa di Gianni #Mura. Firma storica di @repubblica ha saputo raccontare in modo unico lo sport, dal calcio alle due ruote“. Questo il messaggio di cordoglio della Fiorentina in seguito alla scomparsa di Gianni Mura.