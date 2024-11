MONZA, NESTA: "PESSINA KO, SARÀ LUNGA"

"Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio per una lesione parziale tendine prossimale del bicipite femorale. Sarà un pò lunga, ci vorrà tempo. Forse rimettiamo dentro Stefano Sensi. Forson invece è rientrato mentre per Ciurria il percorso di recupero sarà più lungo". Così Sandro Nesta sulla situazione dell'infermeria del Monza in vista della sfoda col Torino: "Maldini? È rientrato bene dopo gli impegni con l'Italia, ci aspettiamo qualche gol da lui. Almeno 7-8".