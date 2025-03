Monza in crisi di gol, a San Siro con Balde-Ganvoula

Il Monza si prepara alla vicina trasferta di San Siro, in casa dell'Inter, con la voglia di provare a regalare una sorpresa nella sfida testacoda del campionato, tra la capolista e l'ultima in classifica. Un momento molto complicato per i brianzoli che, al di là dei punti, non trovano la via del gol su azione da 626 minuti. Dopo la rete di Daniel Maldini contro il Bologna, solo Stefano Sensi su calcio di rigore ha gonfiato la rete avversaria, quando in panchina c'era ancora Salvatore Bocchetti. Alessandro Nesta dopo il suo ritorno in panchina non ha ancora avuto modo di festeggiare, ma già contro il Torino qualcosa in più si è visto in fase offensiva: contro i nerazzurri dovrebbe essere confermato l'ex Keita Balde in coppia con Silvère Ganvoula. L'unico ballottaggio è a centrocampo, dove Kacper Urbański punta a tornare titolare. Una gara che il Monza affronterà senza niente da perdere, un fattore in più per tentare l'impresa