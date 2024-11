"Non ci sono novità sul fronte societario. Nessuna trattativa avviata, nessuna offerta arrivata, non c'è nulla. Il Monza è della Fininvest e andiamo avanti. Gabelli (economista di cui si era parlato per una possibile acquisizione del Monza, ndr) si è esposto, ma nessuna offerta è arrivata e lo confermo". Così l'amministratore del Monza Adriano Galliani poco prima dell'inizio dell'Assemblea odierna nella sede della Lega Serie A.